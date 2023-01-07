Kupada şov başlıyor!

Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı açıklandı. Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre yapılacak müsabakalar yine A Spor farkı ile canlı olarak izleyenlerle buluşacak. VAR sisteminin de kullanılacağı maçların programı şöyle:



17 OCAK 2023 SALI

14.30 Sivasspor-Karacabey Bld.

17.30 Antalyaspor-Kayserispor

20.30 Alanyaspor-Galatasaray

18 OCAK ÇARŞAMBA

14.30 F. Karagümrük-Başakşehir

17.45 Ankaragücü-Beşiktaş

20.30 Ümraniyespor-Trabzonspor

19 Ocak Perşembe

17.30 Gaziantep FK-Konyaspor

20.30 Fenerbahçe-Ç. Rizespor