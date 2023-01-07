Kupada şov başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları 17, 18 ve 19 Ocak’ta oynanacak. Mücadelelerde VAR sistemi de kullanılacak

Giriş: 07.01.2023 06:59
Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı açıklandı. Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre yapılacak müsabakalar yine A Spor farkı ile canlı olarak izleyenlerle buluşacak. VAR sisteminin de kullanılacağı maçların programı şöyle:

17 OCAK 2023 SALI
14.30 Sivasspor-Karacabey Bld.
17.30 Antalyaspor-Kayserispor
20.30 Alanyaspor-Galatasaray
18 OCAK ÇARŞAMBA
14.30 F. Karagümrük-Başakşehir
17.45 Ankaragücü-Beşiktaş
20.30 Ümraniyespor-Trabzonspor
19 Ocak Perşembe
17.30 Gaziantep FK-Konyaspor
20.30 Fenerbahçe-Ç. Rizespor

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