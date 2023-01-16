Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Bu turda öne çıkan maçlarda Galatasaray-Alanyaspor, Beşiktaş-Ankaragücü, Ümraniyespor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Rizespor karşı karşıya gelecek.

Giriş: 16.01.2023 12:09

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile yarın karşılaşacak. Beşiktaş ise çarşamba günü Ankaragücü'nün konuğu olacak. Turun son karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Rizespor'u ağırlayacak.

Tek maç usulüne göre yapılacak mücadelelerin kazananları adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada son 16 turu maç takvimi şu şekilde:

Yarın
14.30 Sivasspor - Karacabey Belediyespor
17.30 Antalyaspor - Kayserispor
20.30 Alanyaspor - Galatasaray



18 Ocak Çarşamba
14.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir
17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
20.30 Ümraniyespor - Trabzonspor



19 Ocak Perşembe
17.30 Gaziantep FK - Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

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