Kupada son 16 heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 gün boyunca herkes futbola doyacak. 8 karşılaşma A Spor’dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak

Giriş: 17.01.2023 06:59 Güncelleme: 17.01.2023 07:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlıyor. A Spor'dan 3 gün boyunca yayınlanacak müsabakaların tamamı canlı ve şifresiz olacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda tur atlayacak ekipler çeyrek finale yükselecek. Bugün 14.30'da Sivas-Karacabey maçı ile başlayacak olan kupa programı 17.30'da Antalya- Kayseri müsabakası ile devam edecek. Akşam bölümünde ise 20.30'da Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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