Kupada son 16 heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlıyor. A Spor'dan 3 gün boyunca yayınlanacak müsabakaların tamamı canlı ve şifresiz olacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda tur atlayacak ekipler çeyrek finale yükselecek. Bugün 14.30'da Sivas-Karacabey maçı ile başlayacak olan kupa programı 17.30'da Antalya- Kayseri müsabakası ile devam edecek. Akşam bölümünde ise 20.30'da Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.