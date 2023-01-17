Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un konuğu Karacabey!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Sivasspor ile Karacabey Belediyspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında Sivasspor'un tek golü var.
CANLI SKOR: Sivasspor 1-0 Karacabey
Gol: 37' Hakan Arslan
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Sivasspor ile Karacabey Belediyspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında Sivasspor'un tek golü var.
CANLI SKOR: Sivasspor 1-0 Karacabey
Gol: 37' Hakan Arslan
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