Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un konuğu Karacabey!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Sivasspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geliyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Giriş: 17.01.2023 15:16

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Sivasspor ile Karacabey Belediyspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında Sivasspor'un tek golü var.

CANLI SKOR: Sivasspor 1-0 Karacabey

Gol: 37' Hakan Arslan

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