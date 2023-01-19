Arda Güler A Spor’da

LİGDE Gaziantep FK galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Teknik direktör Jesus, kadroda değişime gidecek. Taraftarın sahada görmek için can attığı 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, kupada ilk 11'de sahne alacak. Kalede Altay yerine İrfan Can Eğribayat, Ferdi'nin forması Osayi'de olacak. İleri uçta Serdar Dursun ve King gol arayacak.