Fırtına bitti demeden bitmez

Kuvvetli rüzgârın etkisi altında oynanan maçta Umut Nayir’in golüyle geriye düşen bordo-mavili ekip, Vitor Hugo ile maçı uzattı. Bakasetas penaltı kaçırdı, son anlarda Yusuf Yazıcı (2) ve Maxi Gomez Karadeniz ekibini uçurdu

Giriş: 19.01.2023 07:05 Güncelleme: 19.01.2023 07:08
SONUNDA YAZDI!
Trabzonspor'un rekor bedelle Fransız ekibi Lille'e sattığı (17.5 milyon Euro) Yusuf Yazıcı, bordo- mavili ekibe geri döndüğünden beri kötü performansıyla eleştiriliyordu. Ancak dün ikinci yarıda oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, biri penaltıdan attığı iki golle takımını çeyrek finale taşıdı. Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Yusuf için taraftarlar sosyal medyada, "Trabzonspor'a hoş geldin kral" yorumları yaptı.

HER KULVARDA VAR!
46. dakikada Umut Bozok'un yerine oyuna girerek gol ve asistiyle maça damga vuran Maxi Gomez, Trabzonspor'a tüm kulvarlarda katkı yapmayı başardı. Bu sezon toplamda 5 kez ağları sarsıp 5 de gol pası veren Uruguaylı forvet, Avrupa Ligi'nde 1 gol-1 asist, Süper Lig'de 3 gol-3 asist, Türkiye Kupası'nda da 1 gol-1 asistle oynadı.

DİREKLER DEVRİLDİ
Karşılaşmanın oynandığı Ümraniye Belediye Stadı'ndaki şiddetli rüzgâr maç öncesi ve maç anında etkisini gösterdi. Saha kenarındaki birçok top rüzgârın etkisiyle saha içerisine girerken, korner direkleri de direnmekte zorlandı.

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