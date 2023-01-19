Gaziantep FK, penaltılarda Konyaspor'u yıktı!

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitince uzatma dakikalarına geçildi. 108. dakikada sahne alan Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi. Savunma arkasına atılan ara topta kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa, topu hatasız sürdü ve düzgün bir vuruşla golünü atmayı başardı.

Uzatmaların son anları büyük heyecana sahne oldu. Konyaspor, 120. dakikada Guilherme ile penaltı atışından yararlanamadı. Ardından 120+4'te sahne alan Diouf, kafa vuruşuyla maçı 1-1'e getirdi ve maç penaltılara gitti.

Serie penaltı atışları sonunda 7-6 kazanan Gaziantep FK, çeyrek final biletini aldı.

GOL | Gaziantep FK 1-0 Konyaspor

GOL | Gaziantep FK 1-1 Konyaspor

Gaziantep FK 7-6 Konyaspor (PENALTILAR)