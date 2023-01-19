Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u son düzlükte yıktı! Kanarya, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son haftalarda inişlı çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıktı.

Son haftalarda tartışma konusu olan Arda Güler'in de ilk 11'de başladığı mücadelenin 12. dakikasında ilk gol geldi.

Kanarya, genç yıldız Arda'nın asistinde topla buluşan Miha Zajc'ın şutunda rakibi önünde 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada üstünlüğü korumakta başarılı olamayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında da tempo bir hayli düşük şekilde devam etti.

Futbolseverlerin maçın uzatmalara gideceğini düşünürken Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia sahneye çıktı.

Ekvadorlu yıldız, 89. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı ve Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıdı. Çaykur Rizespor, kupaya son 16'da veda etti.

GOL | Fenerbahçe 1-0 Rizespor

GOL | Fenerbahçe 1-1 Rizespor

GOL | Fenerbahçe 2-1 Rizespor