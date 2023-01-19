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Türkiye Kupası Haberler Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u son düzlükte yıktı! Kanarya, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u son düzlükte yıktı! Kanarya, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde…

Son dakika haberleri… Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş: 19 Ocak 2023, Perşembe 19:31 Güncelleme: 07 Nisan 2023, Cuma 21:14

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son haftalarda inişlı çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıktı.

Son haftalarda tartışma konusu olan Arda Güler'in de ilk 11'de başladığı mücadelenin 12. dakikasında ilk gol geldi.

Kanarya, genç yıldız Arda'nın asistinde topla buluşan Miha Zajc'ın şutunda rakibi önünde 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada üstünlüğü korumakta başarılı olamayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında da tempo bir hayli düşük şekilde devam etti.

Futbolseverlerin maçın uzatmalara gideceğini düşünürken Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia sahneye çıktı.

Ekvadorlu yıldız, 89. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı ve Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıdı. Çaykur Rizespor, kupaya son 16'da veda etti.

GOL | Fenerbahçe 1-0 Rizespor GOL | Fenerbahçe 1-1 Rizespor GOL | Fenerbahçe 2-1 Rizespor

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