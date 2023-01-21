Kupada kura çekimi Turkuvaz Medya’da

Giriş: 21.01.2023 07:00
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları 24 Ocak Salı günü 14.00'te çekilecek. Kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya ev sahipliğinde yapılacak olan sezonun son kura çekimi, A Spor'dan da canlı olarak ekranlara gelecek.



Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek finallerin ardından çift maç üzerinden yarı final karşılaşmaları yapılacak. Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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