Kupada kura çekimi Turkuvaz Medya’da

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları 24 Ocak Salı günü 14.00'te çekilecek.Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek finallerin ardından çift maç üzerinden yarı final karşılaşmaları yapılacak. Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.