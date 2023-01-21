Kupada kura çekimi Turkuvaz Medya’da

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları 24 Ocak Salı günü 14.00'te çekilecek. Kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya ev sahipliğinde yapılacak olan sezonun son kura çekimi, A Spor'dan da canlı olarak ekranlara gelecek.
Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek finallerin ardından çift maç üzerinden yarı final karşılaşmaları yapılacak. Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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