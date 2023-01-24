Kupa fatihi A.Gücü Konya’yı da yıktı

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı eleyen Başkent ekibi, ligde de Konyaspor’u Zahid’in attığı şık golle devirdi

Giriş: 24.01.2023 07:00
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. İlk yarıda Konyaspor; Endri Cekiçi, Michalak ve Diouf ile 3 pozisyonu harcadı. İkinci devrede ise Ankaragücü, yakaladığı fırsatı geri çevirmedi. 51'de Ghayas Zahid, organize gelişen atakta Ali Sowe'un şık pasını golle taçlandırdı ve Ankaragücü'ne galibiyeti getirdi. Böylece Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyen sarılacivertliler, ligde de moral tazeledi.

STANOJEVIC DE YARALARI SARAMADI
TEKNIK direktör İlhan Palut'un yerine göreve başlayan Aleksandar Stanojevic de Konyaspor'a ilaç olmadı. Sırp çalıştırıcıyla birlikte Türkiye Kupası'nda penaltılarla Gaziantep FK'ya elenen yeşil-beyazlılar, dün de Süper Lig'de Ankaragücü'ne kaybetti.

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