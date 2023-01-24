Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, bugün çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün yapılan kura sonucunda belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu olan Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. A Spor'da canlı yayınlanan kura çekiminde TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri de yer aldı.

SERİBAŞI TAKIMLAR



Sivasspor

Fenerbahçe

Başakşehir

Trabzonspor



SERİBAŞI OLMAYANLAR



Galatasaray

Gaziantep FK

Ankaragücü

Kayserispor

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep

Trabzonspor - Ankaragücü

Galatasaray - Başakşehir

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Gaziantep FK maçı galibi ile Fenerbahçe - Kayserispor maçı galibi

Galatasaray - Başakşehir maçı galibi ile Ankaragücü - Trabzonspor maçı galibi

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK

Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İKİ BÜYÜK SERİBAŞI OLDU - MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kura çekimine, geçen sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ile son lig şampiyonu Trabzonspor'un yanı sıra geçen sezon ligde sıralamada üstte yer alan Fenerbahçe ve Başakşehir, seribaşı olarak katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçlar sonucu tur atlayanlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finale katılmaya hak kazanacak. Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak.