Turkuvaz Medya’da kura heyecanı

Türkiye'yi kucaklayan Türkiye'nin kupasında büyük finale adım adım yaklaşılıyor… Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda rakiplerini eleyen 8 takım bugün çeyrek finalde eşleşecek vede belli olacak. Kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu olan Turkuvaz Medya'nın Eyüp'teki binasında saat 14.00'te başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seri başı olarak katılacak. Seri başı olmayanlar torbasında Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yer alacak.tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çift maç üzerinden oynanacak yarı finallerin ilk karşılaşmaları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanşları 25, 26 veya 27 Nisan'da oynanacak.