Bu maçlar nefes keser

FİNAL BİLETİNİ ALAN TAKIMLAR 61. KUPA İÇİN SAHNEYE ÇIKACAK
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final heyecanı öncesinde kura çekimi yapıldı. Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan törende çeyrek ve yarı final maçlarının da yol haritası çizildi. 28 Şubat, 1-2 Mart tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finaldeki ilk karşılaşmalar 4-5-6 Nisan tarihlerinde, rövanşları ise 25-26- 27 Nisan'da oynanacak. Final için 1 Haziran perşembe günü sahneye çıkılacak ve kupa 61. kez sahibini bulacak.
NE DEDİLER?
SELAHATTİN BAKİ (FENERBAHÇE): Biz ev sahibi, favori olsak da genç ve dinamik bir takım olan Kayserispor ile karşılaşacağız. Tehlikeli bir rakip. Onları çok ciddiye alacağız. Aramızın iyi olduğu bir camia, güzel bir maç olacağını düşünüyorum.
BATUHAN SAMET KOÇ (KAYSERİSPOR): F.Bahçe büyük bir camia, eşleşmekten memnunuz. Geçen yıl biz kazanmıştık. Her iki camiaya da yakışır bir maç olsun.
MEHMET ŞAHİN (A.GÜCÜ): Zor bir rakip ama evimizde oynamak avantaj. Taraftarımızın desteği ile turu geçmek istiyoruz.
ESAT EMANET (TRABZONSPOR): Son haftaların iyi futbol oynayan bir takımı A.Gücü. İnşallah güzel atmosferde güzel bir maç olur.
FARUK YILDIRIM (G.ANTEP FK): Sivasspor ile eşleştik ve çok mutluyuz. İyi ilişkilerimiz olan bir takım. Son 8'de her adım bizi hedefe götürecek. Herkese başarılar.
TURKUVAZ MEDYA'YA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde fair-play vurgusu yaptı. Kupanın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten Büyükekşi şunları söyledi: "Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından biri. Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Bu heyecanın canlı olarak ilk maçtan son karşılaşmaya kadar tüm Türkiye'ye ulaşmasını sağlayan yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'ya da şükranlarımı sunuyorum. Kamuoyundan ve yöneticilerden şunu istirham ediyorum; 20 Ocak'ta yeni bir talimat devreye girdi. Hakemlerle ilgili konuşan yöneticiler, teknik direktörler ve futbolculara para cezası geldi. Bu uygulama başlıyor, hakem konuşmasınlar."
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN G.SARAY'A DÜELLO MESAJI
Türkiye Kupası'nda G.Saray ile eşleşen Medipol Başakşehir, rakibine sosyal medyadan mesaj verdi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçı sarıkırmızılılar 7-0 gibi tarihi bir farkla kazanırken kupadaki randevu öncesinde Başakşehir cephesi, iki kişinin gergin bakışlarını gösteren bir paylaşım yaptı.
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