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Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu: "Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır."

Giriş: 03 Mart 2023, Cuma 10:06 Güncelleme: 07 Nisan 2023, Cuma 21:11

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ileri bir tarihe ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının yeni takvimi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek final müsabakaları 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir.""Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."

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