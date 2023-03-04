Çeyrek final heyecanı 4-5-6 Nisan’da

A Spor’dan 3 karşılaşmanın da canlı yayınlanacağı Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belli oldu...

Giriş: 04.03.2023 06:58 Güncelleme: 04.03.2023 08:21
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı. Deprem nedeniyle kupa maçları da ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, dün resmi siteden yaptığı açıklama ile müsabakaların 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacağını vurgularken şu açıklama yapıldı: "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır." Gaziantep FK, asrın felaketi sonrası ligden ve Türkiye Kupası'ndan çekilmişti. Bu nedenle Demir Grup Sivasspor direkt yarı finale yükselmişti.

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