Çeyrek final heyecanı 4-5-6 Nisan’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı. Deprem nedeniyle kupa maçları da ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, dün resmi siteden yaptığı açıklama ile müsabakaların 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacağını vurgularken şu açıklama yapıldı: "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır." Gaziantep FK, asrın felaketi sonrası ligden ve Türkiye Kupası'ndan çekilmişti. Bu nedenle Demir Grup Sivasspor direkt yarı finale yükselmişti.