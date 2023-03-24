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Kupada 3 dev maç

A Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek olan çeyrek final maçları 4-5-6 Nisan’da oynanacak

Giriş: 24 Mart 2023, Cuma 06:59
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. 4 Nisan Salı 20.30'da Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken 5 Nisan Çarşamba günü ise G.Saray evinde 20.30'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. F.Bahçe ile Yukatel Kayseri arasında Ülker Stadı'ndaki mücadele 6 Nisan Perşembe 20.30'da başlayacak. Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Sivasspor bu turu maç yapmadan geçmiş sayılacak. Karşılaşmaların tamamı A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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