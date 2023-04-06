GS Tv spikeri Ebru Gürsoy canlı yayında çılgına döndü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Dünkü maçta Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

EBRU GÜRSOY'DAN SERT TEPKİ

Maçın ardından hakem kararlarına tepki paylaşımları yapan Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. Aynı şekilde GS Tv spikeri Ebru Gürsoy da canlı yayında hakem kararlarına çok sert tepki gösterdi.

Gürsoy yaptığı konuşmada, "VAR, Galatasaray maçlarında devreye girmiyordu bu maçta bir anda ortaya çıktı ve aleyhine çalıştı. İki gol iptal edildi, iki top direğe takıldı. Trabzonspor dün elendi, bugün Galatasaray elendi.

"FENERBAHÇE'YE TÜRKİYE KUPASI'NI VEREREK Mİ AVUTACAKSINIZ?"

Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız? Lale Orta ve hakemlerine bunu soruyoruz." ifadelerini kullandı.