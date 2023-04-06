Kupa el'den gitti

BAŞAKŞEHİR RÖVANŞI ALDI!
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 7-0 mağlup olarak sansasyonel bir hezimet yaşayan Medipol Başakşehir, dün şampiyonluğa oynayan rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktı. Ligde sıkıntılı günler geçiren turunculacivertliler, 2016-2017 sezonunda da Galatasaray'ı son 16'da elemişti.
ZOR AMA GÜZELDİ
BAŞAKŞEHIR'IN iki golünü atan Patryk Szysz, Galatasaray'a karşı güzel bir sonuçla turu geçtiklerini söyledi. Polonyalı oyuncu, "Arkadaşlarımızla birlikte iyi oynadık ve kazandık. Zor ama güzeldi. Şimdi bir sonraki turu düşüneceğiz" dedi. Aleksic ise "Çok mutluyum. Hak ederek kazandık" diye konuştu.
ZANIOLO'DAN 11 SIFTAHI
LIGDE Kasımpaşa, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında ikinci yarıda oyuna giren Nicolo Zaniolo, kupada 11'de şans buldu. Başakşehir karşısında Rashica'yı dinlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan yıldızı Zaniolo ile maça başladı. Tecrübeli futbolcu, İcardi'nin golünde asisti yapan isimdi.
'OPERASYON ART NİYET KASIT VAR!'
MAÇA iki penaltı tartışması damga vurdu. Önce 45+8. dakikada Abdülkerim'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu İcardi indirdi. Bu top Ömer Ali'nin eline çarptı. G.Saraylı futbolcular penaltı isterken hakem Kadir Sağlam, VAR'daki Özgür Yankaya'yı dinledikten sonra oyunu sürdürdü. 55'te ise ceza sahasına gönderilen topta İcardi ve Lima birlikte hava topuna yükseldi. Bu sırada top Lima'nın koluna geldi. Yine pozisyonu inceleyen VAR, 'devam' kararı verdi. Başakşehir'in Aleksic ile attığı gol öncesi de Serdar'ın faul yaptığı itirazları yapıldı ancak yine VAR'dan uyarı gelmedi. G.Saray kulübü de bu üç pozisyonu sosyal medyadan paylaşıp, "Operasyon VAR, art niyet VAR, kasıt VAR" notlarını düştü.
TARAFTAR İSYANDA: LALE ORTA İSTİFA!
Maçın hemen başında Kerem'in golü VAR'dan gelen ofsayt uyarısıyla iptal edildi. Devre sonuna doğru bu kez Mertens'in ağları bulan golü elle oynama kararı sonucu geçersiz sayıldı. Sarı-kırmızılıların penaltı beklediği iki pozisyon sonrası da Galatasaray taraftarı maçı bırakıp uzun süre MHK'yi protesto edip başkan Lale Orta'ya istifa çağrısında bulundu. Sosyal medyada da taraftarlar, "Bunun adı operasyon, G.Saray'ı resmen doğradılar. Başakşehir voleybol oynuyor, hakemler izliyor. Lale Orta hemen istifa etmeli" yorumları yaptı.
BELÖZOĞLU YİNE KIZARDI
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçın ilk yarısında hakemlere sert şekilde itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp sahayı terk etmek durumunda kaldı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, son 3 haftada 2. kez atıldı.
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