Kupa el'den gitti

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 7-0 mağlup olarak sansasyonel bir hezimet yaşayanLigde sıkıntılı günler geçiren turunculacivertliler, 2016-2017 sezonunda da Galatasaray'ı son 16'da elemişti.BAŞAKŞEHIR'IN iki golünü atan Patryk Szysz, Galatasaray'a karşı güzel bir sonuçla turu geçtiklerini söyledi. Polonyalı oyuncu,dedi. Aleksic isediye konuştu.LIGDE Kasımpaşa, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında ikinci yarıda oyuna giren Nicolo Zaniolo, kupada 11'de şans buldu. Başakşehir karşısında Rashica'yı dinlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan yıldızı Zaniolo ile maça başladı. Tecrübeli futbolcu, İcardi'nin golünde asisti yapan isimdi.MAÇA iki penaltı tartışması damga vurdu. Önce 45+8. dakikada Abdülkerim'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu İcardi indirdi. Bu top Ömer Ali'nin eline çarptı. G.Saraylı futbolcular penaltı isterken hakem Kadir Sağlam, VAR'daki Özgür Yankaya'yı dinledikten sonra oyunu sürdürdü. 55'te ise ceza sahasına gönderilen topta İcardi ve Lima birlikte hava topuna yükseldi. Bu sırada top Lima'nın koluna geldi. Yine pozisyonu inceleyen VAR, 'devam' kararı verdi. Başakşehir'in Aleksic ile attığı gol öncesi de Serdar'ın faul yaptığı itirazları yapıldı ancak yine VAR'dan uyarı gelmedi. G.Saray kulübü de bu üç pozisyonu sosyal medyadan paylaşıp, "Operasyon VAR, art niyet VAR, kasıt VAR" notlarını düştü.hemen başında Kerem'in golü VAR'dan gelen ofsayt uyarısıyla iptal edildi. Devre sonuna doğru bu kez Mertens'in ağları bulan golü elle oynama kararı sonucu geçersiz sayıldı.Sosyal medyada da taraftarlar, "Bunun adı operasyon, G.Saray'ı resmen doğradılar. Başakşehir voleybol oynuyor, hakemler izliyor. Lale Orta hemen istifa etmeli" yorumları yaptı.Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçın ilk yarısında hakemlere sert şekilde itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp sahayı terk etmek durumunda kaldı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, son 3 haftada 2. kez atıldı.