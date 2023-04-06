Oyuncularım korkuyor!

Evinde Başakşehir'e elenen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibini tebrik ederken maçtaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı: "İki direkten dönen top var, penaltı pozisyonları vardı. Bunlarla ilgili konuşamıyoruz. Hemen ceza alıyoruz. Penaltı olup olmadığını söylesem bile çok demokratik bir ortamda değiliz. Fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Herhalde yakında maçlar hakkında da konuşamayacağız. MHK Başkanı Lale Orta, ligdeki hakem hatalarını açıkladı. Bizim kafamıza takılan soruları aydınlattı. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Belki bu maçla ilgili de değerlendirme yapar. Bu hatalar oyuncuların kafasında kalıyor. Onunla ilgili de korkuları var."



İCARDİ TARİHE GEÇTİ

SARAY'IN Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, 3 maçlık sessizliğini dün kupada bozdu. 51. dakikada ağları sarsan 30 yaşındaki oyuncu, kendisine ithaf edilen 'Aşkın olayım' şarkısını çaldırırken, sarı-kırmızılı takımın Nef Stadı'ndaki 600. golüne imza atıp adını tarihe yazdırdı. Aslantepe'de ilk gol Servet Çetin'den gelmişti. Sırasıyla Drogba 100, Hakan Balta 200, Yasin Öztekin 300, Eren Derdiyok 400 ve Jesse Sekidika 500. golü kaydetmişti.