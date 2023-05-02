Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.



Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının programı ve hakemler şöyle:



Yarın



20.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan



4 Mayıs Perşembe



20.30 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük