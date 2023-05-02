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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Sivasspor-Fenerbahçe ve Başakşehir-Ankaragücü maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Giriş: 02 Mayıs 2023, Salı 12:10 Güncelleme: 02 Mayıs 2023, Salı 12:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

4 Mayıs Perşembe

20.30 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

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