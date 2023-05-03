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Türkiye Kupası Haberler F.Bahçe A Spor’da sahnede!

F.Bahçe A Spor’da sahnede!

Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivas’a konuk olacak. Mücadele saat 20.30’da başlayacak

Giriş: 03 Mayıs 2023, Çarşamba 07:00 Güncelleme: 03 Mayıs 2023, Çarşamba 07:06
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği ve saat 20.30'da başlayacak müsabaka, A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede iki takım da rövanş için avantajlı skoru almaya çalışacak. Süper Lig'de rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertliler, kupada da kazanarak çifte şampiyonluk hedefinde fire vermek istemiyor. Kanarya bu aşamaya kadar İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u saf dışı bırakmıştı. Sivas ise Gaziantep FK'nın çekilmesiyle çeyrek finalden direkt yarı finale yükselmişti.

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