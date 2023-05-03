Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Giriş: 03 Mayıs 2023, Çarşamba 12:21

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Mete Kalkavan'a AVAR'da Suat Arslanboğa ve Mustafa Savranlar eşlik edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan
F.Bahçe A Spor’da sahnede!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
Willian Arao'dan Kayserispor maçı sonrası açıklama! "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim"
Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi! “Fenerbahçe hak ettiği galibiyet aldı”
BİZE ULAŞIN