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Türkiye Kupası Haberler Başakşehir-A.Gücü bugün A Spor’da

Başakşehir-A.Gücü bugün A Spor’da

Giriş: 04 Mayıs 2023, Perşembe 07:00 Güncelleme: 04 Mayıs 2023, Perşembe 07:21
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarı finalin ikinci maçı bu akşam Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanacak. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. G.Saray'ı eleyerek yarı finale yükselen Başakşehir ile Trabzon'u saf dışı bırakan Ankaragücü, rövanş maçı için avantaj sağlayacak skoru almaya çalışacak.

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