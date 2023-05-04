Başakşehir-A.Gücü bugün A Spor’da

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarı finalin ikinci maçı bu akşam Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanacak. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. G.Saray'ı eleyerek yarı finale yükselen Başakşehir ile Trabzon'u saf dışı bırakan Ankaragücü, rövanş maçı için avantaj sağlayacak skoru almaya çalışacak.