Tur Kadıköy’e kaldı

FenerbahçeTeknik Direktörü Jorge Jesus, maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'a ateş püskürdü. Portekizli hoca,"İki maçlık eleme olduğunu biliyorduk. Bizim için önemli olan kaybetmemekti. 8 maç üst üste gol yemiştik, burada kalemizi kapatmak pozitif anlamda iyi diyebiliriz. Kazanamadık evet ama VAR nasıl bizim penaltımızı vermez? Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. Görememiş, iyi analiz edememiş olabilir. Ancak VAR nasıl bunu görmez anlamıyorum. Pozisyonun şüphe getiren yanı yoktu. Penaltı kesin gol olur diye bir şey yok ancak VAR bunu vermeliydi, vermek istemedi. Biz rakibimizden sonra da önce de oynasak inancımızı sürdürüyoruz. Sonuna kadar kovalayacağız ve savaşacağız" dedi.Mart'ta UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçındasahayı sedye ile gözyaşları dökerek terk etmek zorunda kalan Michy Batsuayi 48 gün sonra takıma döndü.61. dakikada Pedro'nun yerine oyuna girdi. Karşılaşma sonrası,dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmaya takımın forma rengiyle aynı olan lacivert montla çıktı. Yan hakem ofsayt kararında hata yapmamak için montun değiştirilmesini istedi., Sivasspor ile hafta sonunda oynanan lig maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ile ilgili kararını gece yarısı 2 maç olarak açıkladı. Yaptırım 4 müsabakadan az olduğu için cezasını ligde (Giresun- Trabzon) çekecek Fenerbahçeli futbolcu,Fenerbahçe, erkek futbolun dışında dün farklı branşlarda sahadaydı.play-off 1-4 etabı ilk maçındaİkinci randevu yarın saat 19.00'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda yapılacak.çeyrek final ilk maçındaBu karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.ise F.Bahçe Beko Olympiakos'a son saniyede 72-71 mağlup oldu. Serinin 4. maçı yarın 20.45'te.