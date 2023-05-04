Tur Kadıköy’e kaldı

'VAR PENALTIMIZI NASIL VERMEZ!'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'a ateş püskürdü. Portekizli hoca,"İki maçlık eleme olduğunu biliyorduk. Bizim için önemli olan kaybetmemekti. 8 maç üst üste gol yemiştik, burada kalemizi kapatmak pozitif anlamda iyi diyebiliriz. Kazanamadık evet ama VAR nasıl bizim penaltımızı vermez? Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. Görememiş, iyi analiz edememiş olabilir. Ancak VAR nasıl bunu görmez anlamıyorum. Pozisyonun şüphe getiren yanı yoktu. Penaltı kesin gol olur diye bir şey yok ancak VAR bunu vermeliydi, vermek istemedi. Biz rakibimizden sonra da önce de oynasak inancımızı sürdürüyoruz. Sonuna kadar kovalayacağız ve savaşacağız" dedi.
MİCHY 48 GÜN SONRA SAHADA
Mart'ta UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile oynanan maçın 19. dakikasında sakatlanarak sahayı sedye ile gözyaşları dökerek terk etmek zorunda kalan Michy Batsuayi 48 gün sonra takıma döndü. Toplamda 10 karşılaşmayı kaçıran Belçikalı golcü, 61. dakikada Pedro'nun yerine oyuna girdi. Karşılaşma sonrası, "Dönüşümden mutlu değilim çünkü galip gelemedik. Sonraki maç kendimi göstereceğim" dedi.
JESUS'UN MONTU OFSAYTA TAKILDI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmaya takımın forma rengiyle aynı olan lacivert montla çıktı. Yan hakem ofsayt kararında hata yapmamak için montun değiştirilmesini istedi. Portekizli hoca çözümü, üzerine sarı forma giymekte buldu.
JET HIZIYLA MAÇA!
PFDK, Sivasspor ile hafta sonunda oynanan lig maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ile ilgili kararını gece yarısı 2 maç olarak açıkladı. Yaptırım 4 müsabakadan az olduğu için cezasını ligde (Giresun- Trabzon) çekecek Fenerbahçeli futbolcu, Başkan Ali Koç'un özel uçağı ile Sivas'a uçup, 11'de sahaya çıktı. 81 dakika süre şansı buldu.
YÜZÜNÜ KADINLAR GÜLDÜRDÜ
Fenerbahçe, erkek futbolun dışında dün farklı branşlarda sahadaydı. VOLEYBOL Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İkinci randevu yarın saat 19.00'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda yapılacak. KADIN FUTBOL Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Petrolofisi, Karagümrük'ü 1-0 yendi. Bu karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak. EUROLEAGUE play-off turunda ise F.Bahçe Beko Olympiakos'a son saniyede 72-71 mağlup oldu. Serinin 4. maçı yarın 20.45'te.
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