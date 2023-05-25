Güle oynaya finalde

6 yıllık final özlemine son veren sarı-lacivertlilerin, 9 yıllık kupa hasretini bitirmesine bir maç kaldıFERDI Kadıoğlu, Sivasspor karşısında kilidi açan isim oldu. Batshuayi'nin direkten dönen topu sonrasında yeni atağı başlattı. Arda ile verkaç yaptı. Şutu çekti, dönen topu yarım voleyle 47'de ağları buldu. Genç sağ bek, bu sezon Yiğidolarla oynanan 2'si lig, 2'si de kupa olmak üzere tam dört karşılaşmada başroldeydi.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu senenin kendileri için çok yorucu olduğunu söyledi. "Bu belki de en kötü sezonumuz" diyen 60 yaşındaki hoca, "Ligde biraz rahat olsaydık, bu maçlar böyle olmazdı. Yine de kupada final oynayabilirdik. Her şey oldu, bıkkınlık oldu. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Oyuncu arkadaşların bazıları da istediğimiz kapasitede değildi" diye konuştu.karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Güzel bir pozisyondu, ilk vuruşta golü yapmalıydım. Ardından vole şutum girdi. Sonunda finaldeyiz. Ligde de önemli bir maçımız (Antalyaspor) var. Artık ona odaklanmamız gerek.Her şey olabilir."Michy Batshuayi, yarı final rövanşına bir gol-bir asistle damga vurdu. İkinci yarının hemen başında herkesin gol diye ayağa kalktığı anda Belçikalının vuruşu direkten döndü. Batsman lakaplı yıldız, Sivas'ın plakası olan 58'de yarım kalan işi bitirdi. Sol çaprazdan çizgiye inen Valencia'nın arka direğe ortasında topu ağlara gönderdi. Bu sezon F.Bahçe formasıyla 18. golüne ulaştı. Sarı-lacivertlilerde ikinci asistini ise King'e yaptı.13 maç sonra ağları bulan King, 2019-20'de Bournemouth forması giyerken ulaştığı 10 gollük skor katkısını bu sezon egale etti.