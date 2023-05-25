Nefesler tutuldu gözler Ankara’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin ardından finale yükselecek diğer ekip, bugün belli olacak. MKE Ankaragücü, İstanbul'da 1-0 yenildiği Medipol Başakşehir'i, Eryaman Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Tur için Başakşehir'e beraberlik yetiyor. Ankaragücü 1-0 kazanırsa uzatmalara gidilecek. Kupayı tarihinde iki kez kazanan (1972/1981) Başkent ekibi, turu geçerse 32 yıl sonra adını 6. kez finale yazdıracak. İlk finalinde Konyaspor'a kaybeden Başakşehir, Ankaragücü ile oynadığı son 13 maçta yenilmedi (12G/1B).