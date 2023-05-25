Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Nefesler tutuldu gözler Ankara’da

Nefesler tutuldu gözler Ankara’da

Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe ile karşılaşacak takım bugün belli olacak. Merakla beklenen Ankaragücü-Başakşehir maçı saat 20.30’da A Spor’da

Giriş: 25 Mayıs 2023, Perşembe 07:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin ardından finale yükselecek diğer ekip, bugün belli olacak. MKE Ankaragücü, İstanbul'da 1-0 yenildiği Medipol Başakşehir'i, Eryaman Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Tur için Başakşehir'e beraberlik yetiyor. Ankaragücü 1-0 kazanırsa uzatmalara gidilecek. Kupayı tarihinde iki kez kazanan (1972/1981) Başkent ekibi, turu geçerse 32 yıl sonra adını 6. kez finale yazdıracak. İlk finalinde Konyaspor'a kaybeden Başakşehir, Ankaragücü ile oynadığı son 13 maçta yenilmedi (12G/1B).

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Rıza Çalımbay: "İnşallah ligi iyi şekilde bitireceğiz"
Jorge Jesus'tan maç sonrası flaş sözler! "Lig maçları da bu şekilde olmalı”
Son dakika haberleri: Türkiye Kupası’nda ilk finalist Fenerbahçe! Kanarya, Sivasspor’u 3 golle eledi…
A Spor’da büyük rövanş
Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy
BİZE ULAŞIN