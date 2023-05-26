F.Bahçe’nin rakibi Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin diğer ayağında Başakşehir, deplasmanda uzatmalara giden maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve finalde F.Bahçe'nin rakibi oldu. İstanbul ekibi ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.45-3'te Serdar Gürler'in golü ofsayta takıldı. Ancak 61'de Deniz'in ortasında arka direkte88'de oyuna giren Chatzigiovannis 90'da skoru 2-1 yapıp maçı uzatmaya taşıdı. Ev sahibinden Mujakic 97'de kırmızı kart gördü.Mujakic turu engelledi!Ankaragücü'nün finale çıkmasını ihanet gibi kırmızı kart gören ve takımını uzatmada 10 kişi bırakan Mujakic engelledi. İzmir'de kupa finalinde F.Bahçeli Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i ile Fenerbahçe'nin düellosuna tanık olacağız. Ankaragücü müthiş temposu, fizik güce dayalı mücadelesiyle ön plana çıktı ve Ali Sowe'un erken golüyle moral buldu. Başakşehirli oyuncular ise teknik becerileri, ayağa kaliteli pas yaparak oyuna ağırlık koydular.Brezilyalı oyuncu maç boyu kabına sığamadı, çalışkanlığı ve inatçılığı ile Ankaragücü savunmasının başını ağrıttı. Sowe'un golü, hazırlanış ve kalite olarak mükemmeldi. Serdar'ın direk dibine vurarak attığı kafa golünde kaleci Gökhan çaresiz kaldı. Bir dakika bile susmayıp desteğini veren Ankaragücü taraftarıAnkaragücülü oyuncular tur için yoğun baskı kurdular ve Tasos'la golü bulup maçı uzatmaya taşıdılar. Ama 10 kişilik AnkaragücüTeknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ankaragücü de bizim kadar hak etti ve mücadele etti. Rakibimiz F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Benim için de farklı bir maç olacak. Orada güzel anılarım oldu, zor günlerim de oldu.dedi. Ankaragücü'nün hocasıise "Elendiğimiz için üzgünüm. G.Saray maçına odaklanacağız. Ligde kritik durumdayız.ifadelerini kullandı.Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankara taraftarı tribünlere koştu. 20 bin kişilik Eryaman Stadı tamamen dolarken, sarı-lacivertliler, açtıkları atkılarıyla şov yaptı ve 90 dakika hiç susmadı. Stada gelen az say-ı daki Başakşehir seyircisi de takımlarını yalnız bırakmadı.