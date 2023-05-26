F.Bahçe’nin rakibi Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin diğer ayağında Başakşehir, deplasmanda uzatmalara giden maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve finalde F.Bahçe'nin rakibi oldu. İstanbul ekibi ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Müthiş mücadeleye sahne olan rövanşta Başkent temsilcisi 11. dakikada Ali Sowe ile perdeyi açtı. 45-3'te Serdar Gürler'in golü ofsayta takıldı. Ancak 61'de Deniz'in ortasında arka direkte Serdar Güler, kafayla topu ağlara gönderip durumu eşitledi: 1-1. 88'de oyuna giren Chatzigiovannis 90'da skoru 2-1 yapıp maçı uzatmaya taşıdı. Ev sahibinden Mujakic 97'de kırmızı kart gördü. 111'de sahneye çıkan Paulin Keny, kafayla turu getirdi.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Mujakic turu engelledi!
Ankaragücü'nün finale çıkmasını ihanet gibi kırmızı kart gören ve takımını uzatmada 10 kişi bırakan Mujakic engelledi. İzmir'de kupa finalinde F.Bahçeli Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i ile Fenerbahçe'nin düellosuna tanık olacağız. Ankaragücü müthiş temposu, fizik güce dayalı mücadelesiyle ön plana çıktı ve Ali Sowe'un erken golüyle moral buldu. Başakşehirli oyuncular ise teknik becerileri, ayağa kaliteli pas yaparak oyuna ağırlık koydular. Özellikle Figueiredo, takım için çok önemli bir silah. Brezilyalı oyuncu maç boyu kabına sığamadı, çalışkanlığı ve inatçılığı ile Ankaragücü savunmasının başını ağrıttı. Sowe'un golü, hazırlanış ve kalite olarak mükemmeldi. Serdar'ın direk dibine vurarak attığı kafa golünde kaleci Gökhan çaresiz kaldı. Bir dakika bile susmayıp desteğini veren Ankaragücü taraftarı takımlarını ateşlerken oyunun temposunun düşmesine izin vermediler. Ankaragücülü oyuncular tur için yoğun baskı kurdular ve Tasos'la golü bulup maçı uzatmaya taşıdılar. Ama 10 kişilik Ankaragücü Keny'nin arka direkte attığı kafa golüyle final şansını kaçırdı.
İKİ HOCA İKİ ÖNEMLİ MESAJ
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ankaragücü de bizim kadar hak etti ve mücadele etti. Rakibimiz F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Benim için de farklı bir maç olacak. Orada güzel anılarım oldu, zor günlerim de oldu. Fenerbahçe'nin benim kalbimde çok farklı bir yeri vardır" dedi. Ankaragücü'nün hocası Tolunay Kafkas ise "Elendiğimiz için üzgünüm. G.Saray maçına odaklanacağız. Ligde kritik durumdayız. Kazanmak için oynayacağız, ne olur ne biter beni ilgilendiren konu değil" ifadelerini kullandı.
ANKARA'DA KUPA COŞKUSU
Zİraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankara taraftarı tribünlere koştu. 20 bin kişilik Eryaman Stadı tamamen dolarken, sarı-lacivertliler, açtıkları atkılarıyla şov yaptı ve 90 dakika hiç susmadı. Stada gelen az say-ı daki Başakşehir seyircisi de takımlarını yalnız bırakmadı. Başkent'te tam anlamıyla kupa festivali yaşandı
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