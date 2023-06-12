Büyük şölen

Ziraat Türkiye Kupası bayramı vardı İzmir'de… Farklı illerden şehre gelen iki takım taraftarları gün boyu tezahüratlarla takımlarına destek oldu. TFF de maç öncesinde seremonide Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle özel bir şov hazırladı. 'Cumhuriyetin 100. Yılı' yazısı, Türk bayrağı, iki takımın bayrak ve isimleri "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı eşliğinde yeşil sahaya geldi. Sarılacivertli taraftarların kupa sevinci ile coşku daha da artarken F.Bahçeliler tüm Türkiye'de kupa coşkusunu bayrakları ile kutladı.

