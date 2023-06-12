İzmir’de Fener Alayı

kupası, Cumhuriyetin100. yılındaFenerbahçe'ninoldu. Batshuayi'nin,Arda'nınasistinde 1. dakikada gelen golü,şok etkisi yapmıştıki aynı Batshuayi 29'da rakibindengelerini bozdu. Emre Belözoğlutüm riskleri alıp daha 34.dakikada 3 değişiklik yapmakzorunda kaldı. Ama sonucudeğiştiremedi.bu kupayı nekadar çok istediğini 2-0'a rağmenikinci yarıda rakip kaleyiüst üste yokladığı pozisyonlarlagösterdi. Kupanın61.'sine vurgu için o dakikadayapılan ışık şov ve 'Sevdikseni her şeyden çok, Fenerbahçebize bu yoldan geridönüş yok' tezahüratı daen büyük göstergesiydi.Zorlu, yorucu,tartışması bol bir sezonsona erdi. Şimdi yenidönemi heyecanla beklemekiçin 'Süper' birsebep var. Lig şampiyonuGalatasaray ile kupaşampiyonu Fenerbahçekarşılaşacak. Heyecanzirvede başlayacak.Fenerbahçe'nin18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Genç futbolcu, maçın adamı seçildi. Öte yandan Türkiye Kupası finaline kadar 34 maçta 1459 dakika süre alan Arda, 90'da oyundan çıkarak 1549 dakikaya ulaştı. Futbolcunun sözleşmesinde yer alanmaddesi daha önce devre dışı bırakılmıştı. Bırakılmasa bile genç yıldız bu süreyi doldurdu.Ancak Koç ve Güler aileleri, bu konuda ortak hareket etme kararı aldı. Kulüp ne karar verirse o uygulanacak.12 kez final oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda en son 2012-13 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı. Dün akşamki Başakşehir galibiyetiyle sarı-lacivertlilerin 10 yıllık hasreti de sona ermiş oldu. İşte Kanarya'nın kupa zaferleri:Başakşehir: 2-0Trabzon 1-0Bursa 4-0Mersin İY. 2-1 / 2-0Altay 1-2 / 2-0Bursa 0-1 / 3-0Altay 2-0 / 0-1Karşılaşmanınardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'yi kutladı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Galatasaray derbisinde Nef Stadı'ndaki yerini alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final için İzmir'e gitmedi. Tribünde olmadığı için de sarı-lacivertli kulübün başında kazandığı ilk kupayı göremedi.MICHYBatshuayi, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 20 gole ulaştı. Yaz transfer döneminde son isim olarak gelen ve büyük eleştirilere maruz kalan Belçikalı oyuncu, 20 maçı kaçırmasına rağmen büyük bir başarıya imza attı. Batshuayi 2015-16'dan sonra ilk kez bir sezonda 20 gol barajına ulaştı. Kariyerinde ise bunu 3. kez gerçekleşti. Bu arada Batshuayi'nin 46. saniyede bulduğu ilk gol, Fenerbahçe'nin kupa tarihindeki en erken golü oldu.FenerbahçeZiraat Türkiye Kupası şampiyonu sıfatı ile UEFA Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan itibaren katılacak. Bu turu ve play-off'u geçmesi durumunda gruplarda kura çekimine seri başı olarak katılacak. Sarı-lacivertlilerin kupayı kazanması, sezonu 4. tamamlayanÖnümüzdeki sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar şöyle: G.Saray (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu; 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos), Fenerbahçe (Konferans Ligi 3. eleme turu; 10-17 Ağustos), Beşiktaş ve Adana Demirspor (Konferans Ligi 2. eleme turu; 27 Temmuz, 2 Ağustos).ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçilen 18 yaşındaki Arda Güler'in dedesi ve babası, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Baba Ümit Güler, "Babalar günü hediyesi olarak çok güzel bir hediye verdi bana. Mutluluktan uçuyorum" dedi. Dede Mehmet Ali Güler de müsabakanın ardından Arda'nın yanına giderek, "Bolu'dan geldim. Özellikle onu seyretmek için, bugünleri görmek için geldim" ifadelerini kullandı.