İzmir’de Fener Alayı

Türkiye'nin kupası, Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe'nin oldu. Batshuayi'nin, Arda'nın asistinde 1. dakikada gelen golü, kupayı alarak Avrupa'ya gitmek isteyen Başakşehir'de şok etkisi yapmıştı ki aynı Batshuayi 29'da rakibin dengelerini bozdu. Emre Belözoğlu tüm riskleri alıp daha 34. dakikada 3 değişiklik yapmak zorunda kaldı. Ama sonucu değiştiremedi. Fenerbahçe bu kupayı ne kadar çok istediğini 2-0'a rağmen ikinci yarıda rakip kaleyi üst üste yokladığı pozisyonlarla gösterdi. Kupanın 61.'sine vurgu için o dakikada yapılan ışık şov ve 'Sevdik seni her şeyden çok, Fenerbahçe bize bu yoldan geri dönüş yok' tezahüratı da sezonun temize çekildiğinin ve barış sağlandığının en büyük göstergesiydi. Zorlu, yorucu, tartışması bol bir sezon sona erdi. Şimdi yeni dönemi heyecanla beklemek için 'Süper' bir sebep var. Lig şampiyonu Galatasaray ile kupa şampiyonu Fenerbahçe karşılaşacak. Heyecan zirvede başlayacak.
MAÇIN ADAMI ARDA
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Genç futbolcu, maçın adamı seçildi. Öte yandan Türkiye Kupası finaline kadar 34 maçta 1459 dakika süre alan Arda, 90'da oyundan çıkarak 1549 dakikaya ulaştı. Futbolcunun sözleşmesinde yer alan "1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi daha önce devre dışı bırakılmıştı. Bırakılmasa bile genç yıldız bu süreyi doldurdu. Böylece serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro oldu. Ancak Koç ve Güler aileleri, bu konuda ortak hareket etme kararı aldı. Kulüp ne karar verirse o uygulanacak.
10 YILLIK HASRET BİTTİ
Fenerbahçe, 12 kez final oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda en son 2012-13 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı. Dün akşamki Başakşehir galibiyetiyle sarı-lacivertlilerin 10 yıllık hasreti de sona ermiş oldu. İşte Kanarya'nın kupa zaferleri:
2022-23
Başakşehir: 2-0 2012-13
Trabzon 1-0 2011-12
Bursa 4-0 1982-83
Mersin İY. 2-1 / 2-0 1978-79
Altay 1-2 / 2-0 1973-74
Bursa 0-1 / 3-0 1967-68
Altay 2-0 / 0-1
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'yi kutladı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
KOÇ İLK KUPASINI GÖREMEDİ!
Galatasaray derbisinde Nef Stadı'ndaki yerini alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final için İzmir'e gitmedi. Tribünde olmadığı için de sarı-lacivertli kulübün başında kazandığı ilk kupayı göremedi.
7 YIL SONRA 20 GOL
MICHY Batshuayi, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 20 gole ulaştı. Yaz transfer döneminde son isim olarak gelen ve büyük eleştirilere maruz kalan Belçikalı oyuncu, 20 maçı kaçırmasına rağmen büyük bir başarıya imza attı. Batshuayi 2015-16'dan sonra ilk kez bir sezonda 20 gol barajına ulaştı. Kariyerinde ise bunu 3. kez gerçekleşti. Bu arada Batshuayi'nin 46. saniyede bulduğu ilk gol, Fenerbahçe'nin kupa tarihindeki en erken golü oldu.
ADANA DEMİR'İ DE SEVİNDİRDİ
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu sıfatı ile UEFA Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan itibaren katılacak. Bu turu ve play-off'u geçmesi durumunda gruplarda kura çekimine seri başı olarak katılacak. Sarı-lacivertlilerin kupayı kazanması, sezonu 4. tamamlayan Adana Demirspor'un Konferans Ligi vizesi almasını sağladı. Önümüzdeki sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar şöyle: G.Saray (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu; 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos), Fenerbahçe (Konferans Ligi 3. eleme turu; 10-17 Ağustos), Beşiktaş ve Adana Demirspor (Konferans Ligi 2. eleme turu; 27 Temmuz, 2 Ağustos).
EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ
ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçilen 18 yaşındaki Arda Güler'in dedesi ve babası, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Baba Ümit Güler, "Babalar günü hediyesi olarak çok güzel bir hediye verdi bana. Mutluluktan uçuyorum" dedi. Dede Mehmet Ali Güler de müsabakanın ardından Arda'nın yanına giderek, "Bolu'dan geldim. Özellikle onu seyretmek için, bugünleri görmek için geldim" ifadelerini kullandı.
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