Ziraat Türkiye Kupası'nda Muşspor, Ağrı Spor'u farklı geçti

Hakemler: Mikail Cihangir, Kerem Candaş, Abdulkadir Yılmazoğlu, Turan Çakıl
1984 Muş Spor: İlker Günay, Osman Kocaağa, Muhammet Fatih Yıldırım, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Aslanboğa, Bertuğ Başdemir (İsa Nalbant dk. 85), Mahsun Çapkan (Kaan Güdü dk.45), Taha Tunç (Ayatullah Korkmazer dk. 70), Halil İbrahim Tuna, Uğurcan İkikardeş (Yusuf Yıldırım dk. 80), İlker Avşar (Eray Pazar dk. 75)
Ağrı 1970 Spor Kulübü: Ertuğrul Kazan, Mahmut Emin Kabul, Emre Yaşar, Ahmet Mumin Papaker, Hüseyin Gündüz, Hasan Yılmaz (Bekir Baybars dk. 70), Arif İşçi (Muhammed Gelturan dk. 75), Furkan İnce (Gürkan Zengin dk. 60), Ahmet Emre Kartal, Emre Özkan (Mertcan Derdiyok dk. 65), Burak Ünal
Goller: Halil İbrahim Tuna (dk. 1), Mahsun Çapkan (dk. 6), Uğurcan İkikardeş (dk. 9), İlker Avşar (dk. 54) (1984 Muş Spor)
Sarı kart: Mertcan Derdiyok (Ağrı 1970 Spor Kulübü)
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