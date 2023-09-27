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Elazığspor’un kupada rakibi Malatya Arguvanspor

Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Malatya Arguvanspor’la karşı karşıya gelecek.

Giriş: 27 Eylül 2023, Çarşamba 18:38

TFF 3. Lige kötü bir başlangıç yapan 3Gen Holding Elazığspor, kupa mesaisinde yarın sahne alacak. TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Malatya Arguvanspor'la eşleşen bordo-beyazlı ekip, bu maç için yarın Malatya'ya gidecek. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in maçta fazla süre almayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. 28 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Arguvan İlçe Stadında oynanacak olan maçı Ankara bölgesi C klasman hakemi Egemen Artun yönetecek.

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Elazığspor’un kupada rakibi Malatya Arguvanspor