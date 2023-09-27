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Türkiye Kupası Haberler Mardin 1969 Spor'dan Batman Petrol Spor'a farklı tarife

Mardin 1969 Spor'dan Batman Petrol Spor'a farklı tarife

Ziraat Türkiye Kupası 1’inci tur karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, sahasında Batman Petrol Spor’u 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Giriş: 27 Eylül 2023, Çarşamba 18:40

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, Batman Petrol Spor'u 21 Kasım Şehir Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi takım, 12'nci dakikada Mesih Kayabaş'ın gölüyle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Konuk ekip, bu gole 90+1'inci dakikada Tunç Murat Behram'ın attığı golle karşılık verdi ve mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitklikle sona erdi.

Ev sahibi ekip; 107'nci dakikada Ali Kemal Özkan, 116'ncı dakikada Serdar Yiğit ve 119'uncu dakikada Yasin Reis'in gölleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Batman Petrol Spor kupaya veda ederken, Mardin 1969 Spor 2'nci tura yükseldi.

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