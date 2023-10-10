Kırşehir FSK, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Şırnak Petrolspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Kırşehir FK 2-0 Şırnak Petrol Spor | MAÇ ÖZETİ

İKİ TAKIMIN 11'İ

KIRŞEHİR FSK: Sefa Mücahid Çirişoğlu- Gökay Güney, Mehmet Cansın Çiçek, Ali Fırat Okur, Görkem Akdere, Ümit Can Tokcu, Hüseyin Ekici, Sergen Yatağan, Fatih Üge, Furkan Tütüncü, Gökdeniz Varol

ŞIRNAK PETROLSPOR: Bülent Sağlam- Emircan Şaşma, Adnan Tizer, Hebat Alan, Kürşat Ülük, Mehmet Bayram, Burak Yılmaz, Emre Nuri Bilgin, Şenol Yıldırım, Serhat Bahbiş, Serkan Gül

GOLLER: Dk 85 Mehmet Cansın Çiçek, Dk 90+2 Furkan Tütüncü (Kırşehirspor)