Kupada 2. tur heyecanı başlıyor

Türkıye'yi kucaklayan ve A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün başlıyor. 3 gün boyunca oynanacak 25 karşılaşmanın ardından 3. tura yükselecek takımlar belli olacak. Heyecan bugün 4 müsabakayla start alırken bu maçların 3 tanesi A Spor'dan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.



GÜNÜN MAÇLARI

14.00 T.Tarım Kırklareli-Çorlu 1947

14.00 Kırşehir-Şırnak Petrol (Canlı)

17.00 Isparta 32-Sincan Bld. (Canlı)

20.00 Bursaspor-Gölcük (Canlı)