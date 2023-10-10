Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Kupada 2. tur heyecanı başlıyor

Kupada 2. tur heyecanı başlıyor

Giriş: 10 Ekim 2023, Salı 07:00
Türkıye'yi kucaklayan ve A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün başlıyor. 3 gün boyunca oynanacak 25 karşılaşmanın ardından 3. tura yükselecek takımlar belli olacak. Heyecan bugün 4 müsabakayla start alırken bu maçların 3 tanesi A Spor'dan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

GÜNÜN MAÇLARI
14.00 T.Tarım Kırklareli-Çorlu 1947
14.00 Kırşehir-Şırnak Petrol (Canlı)
17.00 Isparta 32-Sincan Bld. (Canlı)
20.00 Bursaspor-Gölcük (Canlı)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Sebat Gençlikspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Türkiye Kupası’nda 2. perde
Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! 2. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının sonuçları! 2.tura yükselen takımlar belli oldu