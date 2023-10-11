Kupa şöleni A Spor’da sürüyor

TURKUVAZ Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak 17 mücadelenin 4'ü A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle ekranlarda olacak. Kupada yarın da 4 müsabaka olacak.



IŞTE GÜNÜN PROGRAMI

13.00: Zonguldak Kömür-Tokat Belediye Plevne (A Spor-Canlı), GMG Kastamonu-Sebat Gençlik, Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinop, Amber Çay Eynesil Bld-Merkür Jer Erbaa. 14.00: Arnavutköy Bld-Silivri, Sapanca Gençlik-Talasgücü Bld, Serik Bld-Malatya Arguvan, Sarıyer-Karabük İdmanyurdu, Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi, Etimesgut Bld-Mardin 1969, Nazilli Bld-Hacettepe 1945, İnegölspor-Doğubayazıt, Uşak-Aliağa Futbol, Menemen FK-Bursa Yıldırım, 15.00: Diyarbekir-Büyükçekmece Tepecik (A Spor- Canlı), 17.30: Denizlispor-Burhaniye Bld. (A Spor-Canlı), 20.00: Hes İlaç Afyon-Bitexen Adana 1954 (A Spor-Canlı).