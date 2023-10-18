Kupada 3. tur süper olacak

TURKUVAZ Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi dün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu turda Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
İŞTE 3. TUR EŞLEŞMELERİ:
1 Ankaragücü-Malatya Arguvan
2 Teksüt Bandırma-Armoni Alanya Kestel
3 Boluspor-Karaman FK
4 Adanaspor-Hacettepe 1945 SK
5 GMG Kastamonu-Ayvalıkgücü Bld
6 Gaziantep FK-Efeler 09
7 Ümraniye-Orduspor 1967
8 Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İDY.
9 Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK
10 Somaspor-Talasgücü Bld
11 Arnavutköy Bld-Gölcük
12 İstanbulspor-Kepez
13 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Bld
14 Düzce Cam Düzce-Kuşadası
15 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Bld
16 Menemen FK-Nevşehir Bld
17 Etimesgut Bld-Biga
18 Tuzla-Güneş Holding Çankaya SK
19 Bitexen Giresun-Beyoğlu Yeni Çarşı
20 Hes İlaç Afyon-Muş 1984 Muş
21 Bitexen Antalya-52 Orduspor FK
22 Manisa FK-Pazar
23 İnegöl-Belediye Derince
24 EMS Yapı Sivas-Artvin Hopa
25 Karacabey Bld-Bornova 1877
26 Fethiye-Tokat Belediye Plevne
27 Atakaş Hatay-Sarıyer
28 Altay-Aliağa Futbol
29 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üni.
30 Erzurum FK-Diyarbekir
31 Tuna Tarım Kırklareli-Karaköprü Bld
32 Corendon Alanya-Belediye Kütahya
33 TÜMOSAN Konya-Merkür Jet Erbaa
34 Mondihome Kayseri-Alagöz Holding Iğdır FK
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