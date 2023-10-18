Kupada 3. tur süper olacak

TURKUVAZ Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi dün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu turda Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.





İŞTE 3. TUR EŞLEŞMELERİ:

1 Ankaragücü-Malatya Arguvan

2 Teksüt Bandırma-Armoni Alanya Kestel

3 Boluspor-Karaman FK

4 Adanaspor-Hacettepe 1945 SK

5 GMG Kastamonu-Ayvalıkgücü Bld

6 Gaziantep FK-Efeler 09

7 Ümraniye-Orduspor 1967

8 Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İDY.

9 Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK

10 Somaspor-Talasgücü Bld

11 Arnavutköy Bld-Gölcük

12 İstanbulspor-Kepez

13 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Bld

14 Düzce Cam Düzce-Kuşadası

15 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Bld

16 Menemen FK-Nevşehir Bld

17 Etimesgut Bld-Biga

18 Tuzla-Güneş Holding Çankaya SK

19 Bitexen Giresun-Beyoğlu Yeni Çarşı

20 Hes İlaç Afyon-Muş 1984 Muş

21 Bitexen Antalya-52 Orduspor FK

22 Manisa FK-Pazar

23 İnegöl-Belediye Derince

24 EMS Yapı Sivas-Artvin Hopa

25 Karacabey Bld-Bornova 1877

26 Fethiye-Tokat Belediye Plevne

27 Atakaş Hatay-Sarıyer

28 Altay-Aliağa Futbol

29 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üni.

30 Erzurum FK-Diyarbekir

31 Tuna Tarım Kırklareli-Karaköprü Bld

32 Corendon Alanya-Belediye Kütahya

33 TÜMOSAN Konya-Merkür Jet Erbaa

34 Mondihome Kayseri-Alagöz Holding Iğdır FK