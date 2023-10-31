Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarıyer'i mağlup etti

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarıyer'i mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmelerinin heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi Hatayspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sarıyer ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı Hatayspor, Strandberg ve Massanga'nın golleriyle 2-0 mağluğ etti ve kupada 4. tura yükseldi.

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 20:06 Güncelleme: 31 Ekim 2023, Salı 20:08

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı devam ediyor. Bugün karşı karşıya gelen Hatayspor-Sarıyer maçında kazanan, Volkan Demirel'in öğrencileri oldu.

Sarıyer'i 2-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor, 4. tura yükseldi.

Goller: Dk. 48 Strandberg, Dk. 90+1. Massanga (Atakaş Hatayspor)

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

48. dakikada Hatayspor öne geçti. Dele-Bashiru'nun soldan ceza sahasına getirdiği topa Sarıyer savunması müdahale etti. Ceza yayında topa sahip olan Hodzic, pasını Strandberg'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Lamkel Ze'nin sağdan açtığı ortada Fernandes, topu kontrol etti. Portekizli oyuncu, pasını Massanga'ya aktardı. Massanga'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 2. kez ağlarla buluştu: 2-0.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarıyer'i mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni yıktı
Manisa FK, sahasında Pazarspor'u 3-0 mağlup etti
Ankara Keçiörengücü Burhaniye Belediyespor'u 4-2 mağlup etti | Türkiye Kupası
Aksaray'ı 3 golle geçen Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turda