Kupada süper heyecan

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura start veriliyor. Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. Eleme turundan gelen 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip bir üst basamağa çıkmak için mücadele edecek. Türkiye'nin spor kanalı A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle ekranlara taşınacak olan dev heyecanda bugün, yarın ve perşembe günü toplam 34 karşılaşma oynanacak. Bugünkü 7 müsabakanın 4'ü canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. TUR PROGRAMI
13.00..... Kasımpaşa-68 Aksaray................. (A Spor-canlı)
14.00..... Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Bld.
14.00..... Manisa FK-Pazar
14.00..... G.Birliği-Mehmet Akif Ersoy Üni.
15.00..... Hes İlaç Afyon-Muş 1984 Muş..... (A Spor-canlı)
17.30..... Atakaş Hatay-Sarıyer....................(A Spor-canlı)
20.00..... Alanya-Belediye Kütahya............ (A Spor-canlı)
YARIN
13.00..... İstanbulspor-Kepez...................... (A Spor-canlı)
14.00..... Bandırma-Alanya Kestel
14.00..... Adanaspor-Hacettepe 1945
14.00..... GMG Kastamonu-Ayvalıkgücü Bld.
14.00..... Ümraniye-Orduspor 1967
14.00..... Isparta 32-Yeni Mersin İDY.
14.00..... Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK
14.00..... Somaspor-Talasgücü Bld.
14.00..... Arnavutköy Bld.-Gölcük
14.00..... Düzce-Kuşadası
14.00..... Menemen FK-Nevşehir Bld.
14.00..... Etimesgut Bld.-Biga
14.00..... Tuzla-Çankaya
14.00..... Giresun-Beyoğlu Yeni Çarşı
14.00..... İnegöl-Belediye Derince
14.00..... Karacabey Bld.-Bornova 1877
14.00..... Fethiye-Tokat Belediye Plevne
14.00..... Altay-Aliağa Futbol
14.00..... Kırklareli-Karaköprü Bld.
15.00..... Bolu-Karaman FK......................... (A Spor-canlı)
16.30......Ankaragücü-Malatya Arguvan.....(A Spor-canlı)
18.30..... Erzurumspor FK-Diyarbekir......... (A Spor-canlı)
20.30..... Antalyaspor-52 Orduspor FK.......(A Spor-canlı)
PERŞEMBE
13.00..... EMS Yapı Sivas-Artvin Hopa........(A Spor-canlı)
15.00..... Gaziantep FK-Efeler 09............... (A Spor-canlı)
17.30..... TÜMOSAN Konya-Erbaa...............(A Spor-canlı)
20.00..... Mondihome Kayseri-Iğdır FK...... (A Spor-canlı)
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