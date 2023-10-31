Kupada süper heyecan

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura start veriliyor. Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. Eleme turundan gelen 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip bir üst basamağa çıkmak için mücadele edecek. Türkiye'nin spor kanalı A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle ekranlara taşınacak olan dev heyecanda bugün, yarın ve perşembe günü toplam 34 karşılaşma oynanacak. Bugünkü 7 müsabakanın 4'ü canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.



TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. TUR PROGRAMI

13.00..... Kasımpaşa-68 Aksaray................. (A Spor-canlı)

14.00..... Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Bld.

14.00..... Manisa FK-Pazar

14.00..... G.Birliği-Mehmet Akif Ersoy Üni.

15.00..... Hes İlaç Afyon-Muş 1984 Muş..... (A Spor-canlı)

17.30..... Atakaş Hatay-Sarıyer....................(A Spor-canlı)

20.00..... Alanya-Belediye Kütahya............ (A Spor-canlı)



YARIN

13.00..... İstanbulspor-Kepez...................... (A Spor-canlı)

14.00..... Bandırma-Alanya Kestel

14.00..... Adanaspor-Hacettepe 1945

14.00..... GMG Kastamonu-Ayvalıkgücü Bld.

14.00..... Ümraniye-Orduspor 1967

14.00..... Isparta 32-Yeni Mersin İDY.

14.00..... Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK

14.00..... Somaspor-Talasgücü Bld.

14.00..... Arnavutköy Bld.-Gölcük

14.00..... Düzce-Kuşadası

14.00..... Menemen FK-Nevşehir Bld.

14.00..... Etimesgut Bld.-Biga

14.00..... Tuzla-Çankaya

14.00..... Giresun-Beyoğlu Yeni Çarşı

14.00..... İnegöl-Belediye Derince

14.00..... Karacabey Bld.-Bornova 1877

14.00..... Fethiye-Tokat Belediye Plevne

14.00..... Altay-Aliağa Futbol

14.00..... Kırklareli-Karaköprü Bld.

15.00..... Bolu-Karaman FK......................... (A Spor-canlı)

16.30......Ankaragücü-Malatya Arguvan.....(A Spor-canlı)

18.30..... Erzurumspor FK-Diyarbekir......... (A Spor-canlı)

20.30..... Antalyaspor-52 Orduspor FK.......(A Spor-canlı)



PERŞEMBE

13.00..... EMS Yapı Sivas-Artvin Hopa........(A Spor-canlı)

15.00..... Gaziantep FK-Efeler 09............... (A Spor-canlı)

17.30..... TÜMOSAN Konya-Erbaa...............(A Spor-canlı)

20.00..... Mondihome Kayseri-Iğdır FK...... (A Spor-canlı)