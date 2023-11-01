Bandırmaspor, Alanya Kestelspor'u rahat geçti

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sabri Üstünel
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan (Dk. 78 Erdem Çakaltarla), Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Aydoğan, Soukou (Dk. 70 Harris), Mustafa Saymak (Dk. 70 Mehmet Özcan), Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 46 Bobadilla), Aygün Özışıkyıldız (Dk. 70 Doğan Can Davas), Mert Çelik, Yusuf Erdem Gümüş, Sitoe, Mustafa Çeçenoğlu
Armoni Alanya Kestelspor: Enes Sancar Şahin, Harun Kaya (Dk. 57 Emre Bahçeli), Kadir Can Gündoğdu (Dk. 84 Habil Yaşar Kavdır), Alhan Kurtoğlu, İlkan Atak, İsa Güler (Dk. 57 Yunus Emre Özdemir), Doğukan Efe, Umut Can Çoban, Berkay Arı, Hazarhan Karaca, Enes Küç (Dk. 78 Eren Taştan)
Goller: Dk. 4 Aygün Özışıkyıldız, Dk. 69 Mustafa Saymak, Dk. 73 Bobadilla (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 88 Eren Taştan (Alanya Kestelspor)
Sarı kart: Dk. 48 Mustafa Saymak (Teksüt Bandırmaspor)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.