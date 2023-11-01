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Türkiye Kupası Haberler Bandırmaspor, Alanya Kestelspor'u rahat geçti

Bandırmaspor, Alanya Kestelspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor, 4. tura yükseldi.

Giriş: 01 Kasım 2023, Çarşamba 17:06
Teksüt Bandırmaspor 3 - 1 Armoni Alanya Kestelspor

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sabri Üstünel

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan (Dk. 78 Erdem Çakaltarla), Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Aydoğan, Soukou (Dk. 70 Harris), Mustafa Saymak (Dk. 70 Mehmet Özcan), Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 46 Bobadilla), Aygün Özışıkyıldız (Dk. 70 Doğan Can Davas), Mert Çelik, Yusuf Erdem Gümüş, Sitoe, Mustafa Çeçenoğlu
Armoni Alanya Kestelspor: Enes Sancar Şahin, Harun Kaya (Dk. 57 Emre Bahçeli), Kadir Can Gündoğdu (Dk. 84 Habil Yaşar Kavdır), Alhan Kurtoğlu, İlkan Atak, İsa Güler (Dk. 57 Yunus Emre Özdemir), Doğukan Efe, Umut Can Çoban, Berkay Arı, Hazarhan Karaca, Enes Küç (Dk. 78 Eren Taştan)

Goller: Dk. 4 Aygün Özışıkyıldız, Dk. 69 Mustafa Saymak, Dk. 73 Bobadilla (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 88 Eren Taştan (Alanya Kestelspor)
Sarı kart: Dk. 48 Mustafa Saymak (Teksüt Bandırmaspor)

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