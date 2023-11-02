Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Gaziantep FK, Efeler 09 Spor'u rahat geçti

Gaziantep FK, Efeler 09 Spor'u rahat geçti

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda konuk ettiği Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek 4. Tur'a yükseldi.

Giriş: 02 Kasım 2023, Perşembe 20:16 Güncelleme: 02 Kasım 2023, Perşembe 20:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, evinde Efeler 09 Spor'u 4-0'lık skorla geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇIN ÖZETİ

Gaziantep FK 4-0 Efeler 09 Spor | MAÇ ÖZETİ

GOLLER: Dk.5 Markovic, Dk.45 İlker, Dk.58 Dragus, Dk.77 Riascos (GAZİANTEP FK)

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada İlker'in ceza alanında rakibi tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Markoviç, topu ağlara yolladı: 1-0.

45'inci dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Ömürcan'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen İlker'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0

58'inci dakikada Maxim'in köşe vuruşundan gönderdiği topla ceza alanında buluşan Dragus, rakibini çalımladıktan sonra topu ağlara yolladı: 3-0.

77'nci dakikada Ömür Can'ın pasıyla ceza alanında buluşan Riascos'un plase vuruşu filelerle buluştu: 4-0.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

PFDK, İsmail Kartal'ın sevkinde ceza tayinine yer olmadığına karar verdi
Gaziantep FK, Efeler 09 Spor'u rahat geçti
Konyaspor, Erbaaspor'u 3 golle geçerek kupada 4. tura yükseldi
Osman Özdemir: “Bizim için şanssızlık”
Servet Çetin: "Net bir skorla maçı kazandık"