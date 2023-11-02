Gaziantep FK, Efeler 09 Spor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, evinde Efeler 09 Spor'u 4-0'lık skorla geçerek adını bir üst tura yazdırdı.
MAÇIN ÖZETİ
Gaziantep FK 4-0 Efeler 09 Spor | MAÇ ÖZETİ
GOLLER: Dk.5 Markovic, Dk.45 İlker, Dk.58 Dragus, Dk.77 Riascos (GAZİANTEP FK)
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada İlker'in ceza alanında rakibi tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Markoviç, topu ağlara yolladı: 1-0.
45'inci dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Ömürcan'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen İlker'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0
58'inci dakikada Maxim'in köşe vuruşundan gönderdiği topla ceza alanında buluşan Dragus, rakibini çalımladıktan sonra topu ağlara yolladı: 3-0.
77'nci dakikada Ömür Can'ın pasıyla ceza alanında buluşan Riascos'un plase vuruşu filelerle buluştu: 4-0.
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