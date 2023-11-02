Kayserispor, Iğdır FK'yı 3 golle geçerek bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı devam ediyor. Kayserispor evinde Iğdır FK'yı ağırladı. Kayserispor, 90 dakikası 0-0 sona eren maçın uzatma devrelerinde bulduğu 4 golle rakibini mağlup ederek kupada bir üst tura yükselen takım oldu.

Goller: Dk. 97 Aylton Morte, Dk. 100 Aylton Morte, Dk. 108 Stephane Bahoken, Dk. 120 Cardoso (Mondihome Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk yarısında birçok pozisyon yakalayan iki takım soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

İkinci yarıda da eşitliğin bozulmadığı maç uzatmalara kaldı.

97. dakikada Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda seken topa arka direkte gelişine vuran Aylton meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

100. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkarttı. Ali Karimi'nin ceza sahası içinde rakiplerini geçerek ortaladığı topa gelişine vuran Aylton meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

108. dakikada Ramazan Civelek'in ara pasında ceza sahası içinde düzgün vuran Stephane Bahoken topu filelere gönderdi. 3-0.

120. dakikada Kayserispor farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içine gönderilen ara pası iyi değerlendiren Cardoso'nun kayarak vurduğu top köşeden filelere gitti: 4-0.

Kayserispor, Iğdır FK'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.