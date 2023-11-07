Türkiye Kupası’nda kura heyecanı

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün kura heyecanı yaşanacak. Tüm Türkiye'yi kucaklayan büyük serüvende 4. eleme turu kura çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak kura töreni A Spor'dan naklen yayınlanacak. Kupanın bu turunda, 3. elemeyi geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, 1. Lig'den 7, TFF 2. Lig'den ise 9 takım olmak üzere toplam 56 ekip mücadele edecek. Kupaya Süper Lig'den başta Trabzonspor olmak üzere Karagümrük, Samsun, Pendik, Başakşehir ve Rizespor dahil olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, 5. eleme turuna adını yazdıracak.