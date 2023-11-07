Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Türkiye Kupası’nda kura heyecanı

Türkiye Kupası’nda kura heyecanı

Giriş: 07 Kasım 2023, Salı 07:00 Güncelleme: 07 Kasım 2023, Salı 07:25
TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün kura heyecanı yaşanacak. Tüm Türkiye'yi kucaklayan büyük serüvende 4. eleme turu kura çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak kura töreni A Spor'dan naklen yayınlanacak. Kupanın bu turunda, 3. elemeyi geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, 1. Lig'den 7, TFF 2. Lig'den ise 9 takım olmak üzere toplam 56 ekip mücadele edecek. Kupaya Süper Lig'den başta Trabzonspor olmak üzere Karagümrük, Samsun, Pendik, Başakşehir ve Rizespor dahil olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, 5. eleme turuna adını yazdıracak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Türkiye Kupası’nda kura heyecanı
Kayserispor, Iğdır FK'yı 3 golle geçerek bir üst tura yükseldi
Gaziantep FK, Efeler 09 Spor'u rahat geçti
Konyaspor, Erbaaspor'u 3 golle geçerek kupada 4. tura yükseldi
Osman Özdemir: “Bizim için şanssızlık”