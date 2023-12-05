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Türkiye Kupası Haberler A Spor’da kupa şöleni

A Spor’da kupa şöleni

Giriş: 05 Aralık 2023, Salı 06:59 Güncelleme: 05 Aralık 2023, Salı 07:12
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı başlıyor. 6 karşılaşmayla start alacak şölende 3 gün boyunca toplamda 28 maç oynanacak. Süper Lig'den 6 ekibin yer aldığı turda 56 takım mücadele edecek. Bugünkü 6 müsabakanın 5'i A Spor'dan naklen futbolseverlerle buluşacak. İşte günün programı:

BUGÜN
13.00 F.Karagümrük-Bld Derince / Canlı 13.00 Keçiören-Muş 15.00 Pendikspor-Ispartaspor / Canlı 17.00 Antalya-Kepez / Canlı 19.00 Samsunspor-Tokat Belediye Plevne / Canlı 21.00 Alanyaspor-Kocaelispor / Canlı

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