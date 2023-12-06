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Gol yemeden 6’da 6 yaptık!

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 07:00
A Milli Kadın Futbol Takımımız, Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Mersin'de oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekip, 26. dakikada Gülbin Hız'ın kafa golüyle öne geçti. 41'de de Ece Türkoğlu, ceza sahası içerisinde buluştuğu topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve skoru ilan etti. Daha önce Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Türkiye, böylece grubunu namağlup ve gol yemeden 18 puanla bitirmeyi başardı.

'TARİH YAZIYORLAR'
Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, maçın ardından şöyle konuştu: "Bu koca yürekli kızlar, ülkeleri için ne kadar önemli işlere imza atabileceklerini gösterdiler. Kadın futbolunun tarihi bu kızlarla beraber yazılıyor."

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