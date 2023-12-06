Gol yemeden 6’da 6 yaptık!

A Milli Kadın Futbol Takımımız, Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Mersin'de oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekip, 26. dakikada Gülbin Hız'ın kafa golüyle öne geçti. 41'de de Ece Türkoğlu, ceza sahası içerisinde buluştuğu topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve skoru ilan etti. Daha önce Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Türkiye, böylece grubunu namağlup ve gol yemeden 18 puanla bitirmeyi başardı.



'TARİH YAZIYORLAR'

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, maçın ardından şöyle konuştu: "Bu koca yürekli kızlar, ülkeleri için ne kadar önemli işlere imza atabileceklerini gösterdiler. Kadın futbolunun tarihi bu kızlarla beraber yazılıyor."