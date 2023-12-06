Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa 4 golle tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, rakibi Kırşehir Futbol SK'yi 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Goller: Dk. 5 Gomis, Dk. 43, Dk. 60 ve Dk. 80 (Penaltıdan) Erdem Çetinkaya (Kasımpaşa), Dk. 78 (Penaltıdan) Gökdeniz Varol (Kırşehir Futbol SK)

MAÇTAN NOTLAR

GOL! 5. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Da Costa'nın baskısının ardından rakibinden topu kapan Gomis, Da Costa'yla paslaşarak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

39. dakikada Ngoy'un soldan yaptığı ortada kaleci Sefa Mücahid Çirişoğlu topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Kale sahası önünde meşin yuvarlağı kapan Da Costa, kale boş olmasına karşın topu yandan dışarı gönderdi.

GOL! 43. dakikada fark 2'ye çıktı. Ceza sahası önünde topla buluşan Da Costa, sağdan atağa çıkan Gomis'i gördü. Bu futbolcu bekletmeden kale sahasına hareketlenen Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Erdem müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

GOL! 60. dakikada rakip savunmadan topu kapan Da Costa, 2 rakibinden sıyrılıp savunmanın arkasına sarkan Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

GOL! 78. dakikada Kırşehir Futbol SK golü buldu. Ceza sahası içinde Gomis'in elle oynadığını belirten hakem Mehmet Ali Özer penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Gökdeniz Varol, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1

GOL! 80. dakikada bu kez penaltıdan golü atan Kasımpaşa oldu. Hajradinovic'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışını Erdem Çetinkaya kullandı. Bu futbolcu sert bir vuruşla farkı yeniden 3'e çıkardı: 4-1

Kasımpaşa müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını 5. eleme turuna yazdırdı.