Rize’de tango!

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kaybetmeyen Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. Karadeniz ekibi, sahasında konuk ettiği TFF 2. Lig takımı Bucaspor'u 4-0 mağlup ederek 5. tur vizesini cebine koydu. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken 41. dakikada ağları sarsan Adolfo Gaich, Rize'yi soyunma odasına 1-0 avantajlı götürdü. 47'de bir kez daha sahne alan Arjantinli oyuncu, skoru 2-0'a getirdi. Varesanovic 70'te farkı üçe çıkarırken, 24 yaşındaki Gaich perdeyi kapatan vuruşu yaptı: 4-0.



ETİMESGUT UZATTI GAZİANTEP GÜLDÜ

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor'u normal süresi 1-1 biten maçta 2-1 mağlup etti. Ev sahibi kırmızı- siyahlı ekip, 48. dakikada Arda Kızıldağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 90+1'de Mehmet Han Küçük ile eşitliği yakalayınca karşılaşma uzatmaya gitti. 93. dakikada İlker Karakaş ile bir gol daha bulan Gaziantep FK, kupada adını 5. tura yazdırdı.



SİVASSPOR ZORLANDI

Yiğidolar, kupada Arnavutköy'ü Hakan ve Ahmed Musa ile devirdi. Konuk ekibe Harun'un golü yetmedi

MAÇA hızlı başlayan Sivasspor, çok geçmeden aradığı gole ulaştı. 19. dakikada Abdulkadir Parmak ceza sahasında içinde düşürüldü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hakan Arslan, Yiğido'yu 1-0 öne geçirdi. 25. dakikada Ahmed Musa, Sivasspor'un ikinci golünü kaydetti. 45. dakikada defansın arkasına sarkan Harun Özcan, farkı bire indirerek Arnavutköy Belediyespor'u umutlandırdı ancak başka gol olmayınca, turu Sivasspor geçti. Başakşehir ise sahasında Şanlıurfa'yı 2-0 mağlup ederek kupada 5. tura yükseldi.