A Spor’da futbol bayramı

FIRTINA HEDEFE KİLİTLENDİ

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, bugün evinde Manisa FK'yı ağırlayacak. Papara Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Avrupa yolunda en gerçekçi hedef olarak kupayı gören bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle son 16 turuna kalarak yoluna devam etmeyi istiyor. Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Larsen ve Bakasetas'ın da sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor, kupanın 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1'lik sonuçla geçmişti.



CİMBOM HATA İSTEMİYOR

TÜRKİYE Kupası'na bu turdan dahil olan G.Saray da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka 21.00'de başlayacak. Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden sarıkırmızılı takım, kupada da hata yapmadan son 16'ya kalmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, bir aydır sahalardan uzak kalan Davinson Sanchez'i kadroya aldı. Muslera'yı Trabzon deplasmanını düşünerek dinlendirecek olan Buruk, eldivenleri Günay Güvenç'e teslim edecek. Ümraniyespor maçında skora göre genç oyuncular da şans bulacak.