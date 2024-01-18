Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Son dakika: Trabzonspor kupada sahne alıyor! Fırtına'nın 11'i belli oldu

Son dakika: Trabzonspor kupada sahne alıyor! Fırtına'nın 11'i belli oldu

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Manisa FK'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Saat 19.00'da başlayacak olan Trabzonspor-Manisa FK maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Giriş: 18 Ocak 2024, Perşembe 17:52 Güncelleme: 18 Ocak 2024, Perşembe 18:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Manisa FK'yı sahasında konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Maçı kazanacak olan takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Saat 19.00'da başlayacak olan Trabzonspor-Manisa FK maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Hüseyin, Arif, Umut Güneş, Mendy, Kerem, Bardhi, Fountas, Enis

Manisa FK: Samet, Bedirhan, Bartu, Cissokho, Furkan, Burak, Kazım Can, Korenica, Gakpa, Mary, Topalli

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Son dakika: Trabzonspor kupada sahne alıyor! Fırtına'nın 11'i belli oldu
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
Son dakika: Fenerbahçe Adanaspor’u 6 golle geçti! Kanarya son 16 turunda...
Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor'a gol olup yağdı...
Türkiye Kupası'nda sürpriz! Gençlerbirliği, Kayserispor'u eleyerek turladı