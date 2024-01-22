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Kupada kura heyecanı

Giriş: 22 Ocak 2024, Pazartesi 07:01
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 14.00'te A Spor'dan naklen ekrana getirilecek kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Son 16 turu, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

İŞTE SON 16'DAKİ TAKIMLAR
SERİ BAŞLARI: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Ankaragücü.
SERİ BAŞI OLMAYANLAR: Antalyaspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Sivasspor, Gençlerbirliği, Hatayspor, Bandırma, 24 Erzincanspor.

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