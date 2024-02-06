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Türkiye Kupası Haberler Aslan A Spor’da

Aslan A Spor’da

Giriş: 06 Şubat 2024, Salı 06:37
G.SARAY, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 20.45'te sahaya çıkıyor. Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u RAMS Park'ta konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda tek hedef çeyrek final biletini almak. Teknik direktör Okan Buruk kupada kaleyi Günay Güvenç'e teslim edecek. Sol bekte Kazımcan, orta sahada Ndombele ve hücumda Tete ile Halil'in forma şansı bulması bekleniyor.

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